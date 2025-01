„Am îngropat banii ca să nu-i cheltui”

Pe vremea când evolua la Făurei, Bănel a primit primul său salariu și, din dorința de a nu-i risipi, a luat o decizie inedită.

„La noi, piața era deschisă doar joia și sâmbăta. Cum am avut meci sâmbătă după-amiază, nu am mai prins piața deschisă. Așa că am săpat o groapă în spatele casei, am pus banii într-o pungă și i-am ascuns acolo. Am zis să-i păstrez până la următoarea piață”, a povestit fostul fotbalist pentru golazo.ro.

Când a venit momentul să folosească economiile, Bănel a avut parte de o surpriză neplăcută. „Miercuri m-am dus să caut banii, dar nu mai știam unde i-am pus. Am început să-mi iau frații la întrebări, crezând că i-au luat. Ei mi-au zis că nu știau nimic. Joi dimineața, la șase, m-am trezit și am căutat timp de trei ore până i-am găsit”, își amintește el.

După ce a găsit banii, bucuria a fost atât de mare încât Bănel a uitat complet de frigul de afară. „Am plecat de acasă în șort și maiou, în picioarele goale, direct spre magazin. Mi-am cumpărat niște adidași chinezești roșii și de restul am luat mâncare pentru casă. Când a văzut mama, m-a întrebat de unde am banii, dacă i-am furat. I-am explicat că i-am câștigat din fotbal și că am vrut să ajut.”

Greutățile copilăriei l-au motivat să reușească

Bănel Nicoliță a vorbit deschis despre lipsurile din copilărie, care l-au motivat să lupte pentru un viitor mai bun. „Nu aveam brad de Crăciun, nu aveam cadouri, nu venea Moșul. Poate tocmai aceste lipsuri m-au făcut să devin mai puternic. La 18 ani, mi-am adus singur un Moș Crăciun acasă. Am muncit și am fost serios, iar asta m-a ajutat să reușesc.”

Din primii bani câștigați la FCSB, Bănel a construit o casă cu 10 camere, lângă locuința modestă în care a crescut. „Când muncești și ești serios, poți obține tot ce-ți dorești. Trebuie doar să ai răbdare și să crezi în tine”, a concluzionat el.

Povestea lui Bănel Nicoliță rămâne o lecție despre determinare, modestie și dorința de a-ți depăși condiția.