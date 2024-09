Nicoliță a recunoscut că, deși s-a retras din fotbalul profesionist în 2017, când a jucat ultima dată pentru Aris Limasol, a găsit o nouă oportunitate în liga inferioară. „Am un contract pe doi ani și primesc 30 de milioane de lei vechi pe lună, plus 3.000 de euro la semnătură. Mă duc doar la meciuri, unde să mă mai duc?”, a spus el. De asemenea, a menționat că are o primă de promovare de 4-5.000 de euro.

Un trecut tumultuos

În ultima perioadă, Bănel Nicoliță a trecut printr-o serie de evenimente nefericite. Căsnicia sa cu Cristina a durat doar șase ani, iar în urma divorțului, el a pierdut nu doar relația, ci și o mare parte din avere. „Am pierdut aproximativ un milion de euro și alte proprietăți în mai puțin de patru ani. Mi-a rămas casa și grădina, dar în rest am pierdut mult”, a dezvăluit el.

Bănel a explicat că nu a fost vorba despre distracții, ci despre asumarea responsabilităților în care s-a implicat. De asemenea, el a povestit cât i-a plătit lui Adrian Minune pentru a cânta la nunta sa, la care au participat 300 de invitați.

„Nu am avut treabă, nu știu dacă am dat de 10 ori bani la lăutari. Nu mă duc să arunc cu banii, nu sunt genul. La nuntă, a fost chiar Adrian Minune. I-am dat lui Adrian Minune 7.000 în mână, plus dedicații”, a mai spus Bănel.

În urma partajului, fetele sale au rămas în grija mamei, iar Cristina a păstrat apartamentul și o grădiniță pe care au deschis-o împreună.

Bănel Nicoliță continuă să se concentreze pe cariera sa fotbalistică și pe reconstrucția vieții după tumultul provocat de evenimentele recente.