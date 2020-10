Performanța cere sacrificii! Elisabeta Lipă: “Sunteți nişte modele pentru cei mici!”

Lotul de Seniori din cadrul Federației Române de Canotaj a luat parte la Campionatele Europene de la Poznan (Polonia) cu 12 echipaje, însumând 45 de sportivi.

Președintele Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a declarat că este mândră de acești campioni și sunt niște modele de urmat pentru cei mici.

“E o reuşită extraordinară a canotajului românesc. Mă bucur să pot spune că pandemia asta ne-a dat viaţa peste cap, dar cu toate acestea am avut un an foarte bun. Nu am avut infectări în lot, iar aceşti sportivi sunt nişte modele pentru cei mici. Sunt foarte mândră de aceşti sportivi, care sunt nerăbdători să ajungă la Jocurile Olimpice, iar obligaţia noastră este să facem tot ce depinde de noi ca să-i putem ajuta să ne aducă satisfacţiile şi mândria că suntem români.

Să vii acasă cu patru titluri continentale ne spune că am revenit în elita continentală a canotajului şi ne batem cot la cot cu cei mai buni”, a declarat Lipă, potrivit Agerpres.

