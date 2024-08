Nicolae Cristescu a condus clubul Rapid

Nicolae Cristescu, un rapidist devotat, a preluat conducerea clubului Rapid în 2013 de la George Copos, însă clubul a intrat în faliment în 2016. Cu toate acestea, milionarul a continuat să fie o prezență constantă la meciurile echipei sale de suflet.

„Dragostea pentru Rapid este imposibil de pus în cuvinte. Rapid înseamnă totul pentru noi, e mai mult decât orice altceva. Am crescut cu Rapid, am fost pe stadioane încă de la vârsta de doi ani. Amintirile pe care le am cu această echipă sunt de neprețuit și imposibil de descris,” mărturisea Cristescu cu trei ani în urmă pentru prosport.ro.

În plus, Cristescu a exprimat recent dorința ca Marius Șumudică să fie numit antrenorul Rapidului, considerându-l singura șansă reală pentru echipă, mai ales după un start dificil în Liga 1. El a subliniat că Șumudică, crescut în spiritul giuleștean, ar putea revitaliza echipa, având în vedere succesul său anterior ca antrenor, inclusiv câștigarea campionatului cu Astra, în condiții dificile.

„Marius Șumudică trebuia să fie numit antrenor la Rapid de mult timp. Dacă ar fi fost adus imediat după Bergodi, am fi avut șanse să prindem locul 3 în play-off. Șumudică cunoaște toți jucătorii din țară și ar fi pregătit echipa altfel,” a declarat Cristescu pentru fanatik.ro, exprimându-și încrederea că acesta ar fi fost soluția potrivită pentru a redresa situația echipei.

Nicolae Cristescu continuă să fie un personaj influent și dedicat echipei Rapid, iar aparițiile sale publice, precum cea recentă cu părul vopsit albastru, arată pasiunea sa neclintită pentru culorile echipei pe care o iubește.

Nicolae Cristescu s-a vopsit albastru în cap.