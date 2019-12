LIVE VIDEO BLOG | CFR Cluj – Celtic, ora 19:55. Un punct pentru primăvara Europa League!

Campioana României are două variante pentru calificarea în primăvara Europa League. Un punct cu Celtic îi asigură prezența în șaisprezecimi.

CFR merge mai departe și dacă Lazio nu o bate pe Rennes, în celălalt meci din grupă.

Celtic e deja calificată, Rennes nu mai are șanse.

”E clar că vrem toți să ne calificăm. Nu mai contează ce va fi. A fost cea mai grea jumătate de an din cariera mea. Dacă ne vom califica, cred că va fi un mic miracol, la fel cum va fi un miracol dacă vom încheia anul pe primul loc în Liga 1”, a spus Dan Petrescu.

Celtic a venit la Cluj fără Forster, Brown, McGregor, Edouard şi Christie. Antrenorul Neil Lennon a anunțat că a venit să câștige.

„Este o lună aglomerată şi acești jucători au nevoie de minute, aşa că este varianta ideală de a le oferi acestor jucători motivaţia de a juca şi ei.

Suntem aici să fim competitivi, am venit să câștigăm. Am avut o campanie fantastică și știm că trebuie să respectăm competiția. Suntem foarte mândri de ce am realizat până acum şi vrem să terminăm campania la cel mai înalt nivel.

Este ideal pentru noi că am ajuns la ultimul meci din această campanie fără presiune”, a spus Neil Lennon.

