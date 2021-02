Partida din cadrul etapei a 22-a se va disputa sâmbătă, 6 februarie, începând cu ora 21:00, pe stadionul ,,Ion Oblemenco” din Craiova.

Ionel Gane, antrenorul lui Dinamo, a vorbit înaintea acestui joc cu oltenii. Tehnicianul se aşteaptă la un meci spectaculos în Bănie, chiar dacă îi are absenţi pentru această partidă pe Paul Anton şi Steliano Filip.

„Jucăm din nou cu o candidată la titlu, o echipă puternică a campionatului nostru, cu un fotbal ofensiv, din punctul meu de vedere. Sunt convins că va fi un meci spectaculos, pe un gazon foarte bun la Craiova. În ultimele etape nu am avut terenuri foarte bune și am avut de suferit.

Va fi un meci special, cunosc foarte bine ce înseamnă rivalitatea dintre cele două echipe pentru că am jucat la Craiova și am fost antrenor în urmă cu câțiva ani la Universitatea. Am două absențe în lot, Anton și Filip, dar avem soluții.”, a declarat Ionel Gane înaintea meciului cu Craiova.

