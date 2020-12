DOLIU în lumea sportului: o legendă din fotbal a murit, la 83 de ani

In finala Campionatului European din 1960, disputata pe Stadionul Parc des Princes din Paris, Ponedelnik a marcat, in prelungiri, golul victoriei in meciul cu Iugoslavia, aducand astfel singurul trofeu important la nivel de echipe nationale pentru fotbalul sovietic. Dupa 90 de minute, scorul a fost 1-1, iar Ponedelnik a inscris in minutul 113.

Intr-o perioada cu putine meciuri internationale, Poendelnik a marcat 20 de goluri in 29 de partide disputate pentru URSS.

La nivel de club, el a evoluat pentru echipele Rostelmas Rostov pe Don (actuala FC Rostov), FC SKA Rostov pe Don, TSKA Moscova si Spartak Moscova, retragandu-se din activitate in 1966.