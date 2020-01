Simona Halep, apariție neașteptată. Fotografia postată de numărul 3 WTA

După meci, Simona Halep s-a fotografiat alături de iubitul său, care este alături de ea în Australia, și le-a transmis un mesaj fanilor.

”Noapte bună și ne vedem în săptămâna a doua”, a scris Simona Halep pe contul său de Facebook.

Halep a postat și o fotografie alături de iubitul său, Toni Iuruc, în care apare extrem de fericită după calificarea în optimi. În zilele libere, Simona (28 de ani) se relaxează alături de acesta.

”Nu-ți pot spune ce strategie am (n.r. - râde). Dar, am început să mă relaxez când am o zi liberă, mă bucur de timpul meu. Înainte eram obsedată de tenis, dar m-am schimbat mult, m-am relaxat”, a spus Simona Halep la finalul meciului cu Putintseva.