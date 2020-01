Cea mai în vârstă campioană olimpică tocmai a sărbătorit 99 de ani

Agnes Keleti, născută pe 9 ianuarie 1921, este cea mai în vârstă campioană olimpică şi supravieţuitoare a Holocaustului.



Keleti a câştigat zece medalii la gimnastică, inclusiv cinci de aur la Jocurile Olimpice de la Helsinki din 1952 şi la Jocurile Olimpice de la Melbourne din 1956.



Ea a câştigat primul titlu de campioană naţională a Ungariei în 1940, dar apoi a fost exclusă din toate activităţile sportive din cauza originii evreieşti.



Tatăl său şi alţi membri ai familiei au fost ucişi la Auschwitz în timp ce mama şi fratele ei au fost salvaţi de diplomatul suedez Raoul Wallenberg din Budapesta. Ea a emigrat în Israel în 1957.



Keleti a fost inclusă în Hall of Fame al sportului maghiar în 1991, în Hall of Fame al sportului internaţional începând cu 2001, iar în Hall of Fame al gimnasticii internaţionale din 2002.