Bianca Andreescu renunță la Australian Open

Jucătoarea canadiană de tenis Bianca Andreescu, câştigătoarea ultimei ediţii a US Open şi locul 6 mondial, a declarat forfait pentru Australian Open, ce are loc între 20 ianuarie şi 2 februarie la Melbourne, din cauza unei accidentări la genunchiul stâng, pe care a suferit-o în toamna lui 2019, informează AFP.



"Convalescenţa mea decurge bine şi mă simt în fiecare zi mai bine, dar (...) Australian Open vine prea devreme şi din păcate nu voi putea juca acolo în acest an", a explicat pe Twitter sportiva în vârstă de 19 ani.



Accidentarea pe care a suferit-o la sfârşitul lui octombrie a făcut-o pe Andreescu să se retragă de la Turneul Campioanelor de la Shenzhen (China). Jucătoarea de origine română nu a mai participat de atunci la nicio competiţie.



Andreescu a adăugat că i-a fost greu să renunţe la Australian Open: "(...) ador să joc la Melbourne, dar trebuie să respect programul meu de refacere".



Andreescu a mai câştigat anul trecut turneele de la Indian Wells şi Toronto.