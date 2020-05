Becali nu mai vrea jucători ‘bătrâni’ la FCSB! “De ce să se mai chinuie pe aici?”

Marko Momcilovic (32 de ani) este la FCSB din ianuarie 2016 și a jucat în 96 de meciuri.

În acest sezon, fundașul sârb a prins doar 45 de minute pentru ‘roș-albaștri’, din cauza unor probleme medicale.

“Ce să mai facem, mă, tată, cu Momcilovic? El e terminat de un an, dar am zis să nu reziliez încă de atunci contractul cu el și l-am plătit în continuare. El a vrut să joace, dar accidentările l-au terminat. Nu am nimic cu el, dar nu mai are rost să ne încurcăm unul pe altul.

Peste o lună și ceva, lui Momcilovic oricum îi expiră contractul cu noi. El este și în șomaj tehnic, ce să mai fac cu el? Pentru ce să se mai chinuie pe aici? Vreau să îmi pun baza de acum pe jucătorii ăștia tineri“, a spus Gigi Becali pentru ProSport.

Vezi mai multe detalii pe realitateasportiva.net.