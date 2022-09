"Familia asta a fost exact familia aia pe care o vedeai în reality show, am crezut foarte tare în soțul meu, nu mi-am verificat o dată soțul. Toată lumea îmi spunea așa, așa... fără falsă modestie, l-am creat și l-am inventat de la A la Z. A avut capacitatea să se ridice, să fie ca un burete... am făcut cea mai frumoasă echipă din România până într-o zi când nu știu ce s-a întâmplat, când eu încercam s-o salvez pe mama și un an am fost plecată peste tot să găsesc... și am crezut că lucrul ăsta îl va face pe soțul meu să fie mai aproape de mine și de copii.

El a decăzut cumplit, a intrat într-o lume pe care noi nu vrem s-o pomenim vreodată. Noi nu avem legătură cu ce se aude acum în oraș, de prostituție, alcool, droguri. Nu vreau ca cei 4 copii să aibă legătură cu așa ceva.

Eu am considerat așa: doi ani de zile l-am am acoperit pe soțul meu. Deci, ai știut? (- a întrebat-o moderatoarea Anca Alexandrescu, n.r.) Da, am aflat încet, încet, l-am acoperit, am încercat să-i explic... Că un bărbat de talia lui trebuie să intre cu capul sus, să nu-și dea lumea coate. L-am rugat să țină departe această amantă până se finalizează divorțul, că aici e vorba de putere de familie, demnitate, pe care el nu le-a avut ca și mine din familie.

Nu a reușit să înțeleagă până la vârsta asta că familia este cel mai sfânt lucru pe care ți-l poate da Dumnezeu și este cel mai important lucru în viață. (...) Eu de multe ori am iertat. Un bărbat slab poate fi distrus de o femeie și târât într-o zonă în care el poate chiar fără voia lui poate distruge familia și copiii.

Reghe a făcut bani datorită mie. Este ceea ce este astăzi datorită mie și copiiilor lui... dacă nu existam în viața lui, era eternul anonim care este și astăzi. L-am luat din liga a doua și alături de care ... am construit ceva ce foarte puțini oameni au abilitatea s-o facă.

Anca Alexandrescu: Totuși, au dispărut bani din coturile familiei, ani de zile. O estimare?

Anamaria Prodan: Milioane. Milioane de euro, da.

Anca Alexandrescu: Ai spus că ți-au dispărut din garderobă inclusiv genți, bijuterii. Ana, ce aveți de împărțit?

Anamaria Prodan: Cam nimic, totul e al meu.

Dar știi de câte ori am stat și l-am așteptat să mergem la notar? Dar venea plângând de fiecare dată, cerându-și iertare. Probabil că-l are cu ceva la mână, cineva a intrat în zona asta în care te-ai terminat pe viață. Te anulezi.

După ce a murit mama, am căutat să văd ce are mama. Așa dosar de a lungul acestor 16 ani ... milioane de euro dați împrumut lui Laurențiu... semna cu mânuța lui. Am plâns... ar trebui să-mi dea viata. Viața lui ... recunoștința. Să-l fac nr 1. Din păcate. Am realizat că nu reușește. Se împiedică și merge din ghenunchi...

Copiii mei și eu am înțeles că, de fapt, viața tu ți-o faci frumoasă, nimeni altcineva, niciun soț, dacă ești femeie puternică și știi că poți să faci banii tăi... Noi, care suntem azi în casă, am depășit chestia asta, să ne uităm ce spune lumea”, a povestit Anamaria Prodan, într-un interviu exclusiv la Realitatea PLUS.