Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România va înainta Ministerului Educației și Cercetării solicitarea de modificare a Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru studenți, ca urmare a eliminării informațiilor privind domiciliul de pe noua carte de identitate.

Din acest motiv, explică studenții, actualul normativ împiedică achiziționarea biletelor de transport cu reducerea de 90%, întrucât nu se poate face dovada localității de domiciliu.

ANOSR propune, ca alternativă pentru verificarea domiciliului studenților care dețin carte de identitate în format nou, utilizarea certificatului privind domiciliul și reședința, eliberat pe baza datelor din Registrul Național de Evidență a Persoanelor, document care poate fi folosit și în format digital.

Alianța Studenților subliniază necesitatea accelerării procesului de actualizare a normelor, în baza acestor propuneri, până la începutul anului universitar, pentru a preveni apariția unor dificultăți.