Iată câteva dintre cele mai relevante modificări:

Majorarea beneficiilor pentru locuințe: Ajutorul pentru locuință (Wohngeld) va crește cu aproximativ 15%, ceea ce înseamnă în medie 30 de euro în plus pentru gospodării. Acest sprijin este destinat celor cu venituri mici, care întâmpină dificultăți în plata chiriei sau a ratelor la ipotecă. Reforma impozitului pe proprietate: Începând cu 2025, noua bază de calcul a impozitului pe proprietate va intra în vigoare. Aceasta ar putea duce la creșterea costurilor pentru chiriași, deoarece impozitul pe proprietate poate fi transferat de către proprietari în costurile adiționale. Controale mai stricte ale chiriilor: Măsurile de control al chiriilor (Mietpreisbremse) vor rămâne în vigoare până la sfârșitul anului 2025. Acestea limitează creșterea chiriilor la 10% peste media pieței locale și permit majorări de maximum 20% în trei ani.

Aceste schimbări reflectă eforturile autorităților germane de a răspunde provocărilor economice și sociale actuale, precum și de a sprijini gospodăriile vulnerabile și de a reduce impactul asupra mediului.