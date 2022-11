Peisajele de vis din cătunul Ponorici din munții Șureanu mai sunt admirate astăzi doar de câțiva ciobani. În urmă cu un secol, localitatea avea și o cale ferată forestieră. Aceasta făcea legătura cu satul Pui, una dintre cele mai mari localități din județul Hunedoara.

"Aici am locuit, la o zona de munte cu animale, cu vaci, cu oi. Ne-am ocupat de nutreturi, am facut fan la animale, treburi de felul asta am trait viata noastra. Servici am avut. Eu am fost padurar o gramada de ani. Am tinut si acasa animale, am tinut si serviciul. Cam asa a decurs... A fost o zona muntoasa", povesteste un localnic.

Cei câțiva ciobani care nu și-au putut părăsi casele bătrânești povestesc cu nostalgie vremurile trăite aici.

În timp, calea ferată a Ponoriciului a fost desființată, iar în urmă a rămas doar terasamentul, folosit astăzi de localnici pe post de potecă. În ultimii ani, și stânele s-au rărit, povestesc ciobanii, iar sălbăticia a pus tot mai mult stăpânire pe așezarea pastorală.

Cătunul arhaic, fără drumuri, fără instalații de apă și de curent electric atrage însă, din când în când, și turiști care vor să-și petreacă timpul în natură.