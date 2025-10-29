În contextul acestei măsuri, reprezentanții Patriarhiei lansează un apel către credincioși să evite aglomerarea excesivă a rândului și să se organizeze astfel încât timpul de așteptare să fie cât mai redus și siguranța tuturor să fie respectată.

Mii de credincioși așteaptă ore în șir pentru a vizita Catedrala Mântuirii Neamului

Pentru o informare corectă și actualizată, pelerinii pot verifica durata estimată de așteptare prin aplicația de hartă interactivă a Arhiepiscopiei Bucureștilor, disponibilă la linkul:

https://arhiepiscopiabucurestilor.ro/stiri/comunicate-si-mesaje/sfintirea-picturii-catedralei-nationale-harta-interactiva

Informația a fost transmisă de Biroul de Presă al Patriarhiei Române.