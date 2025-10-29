Rândul se întinde pe o distanță impresionantă, ajungând până în Piața Constituției. Oamenii vin din toată țara, determinati să viziteze altarul și spațiile interioare care sunt accesibile publicului în această perioadă.

Într-o precizare oficială, reprezentanții Catedralei Naționale au transmis că „În acest moment, rândul format de persoanele care așteaptă să viziteze catedrala se termină în Piața Constituției. Astfel, organizatorul și forțele de ordine estimează faptul că timpul de așteptare este între 6 și 8 ore.”

Pentru gestionarea fluxului impresionant de participanți, autoritățile au mobilizat efective considerabile de jandarmi. Aceștia oferă suport organizatoric, mențin ordinea publică și îi ghidează pe cei care așteaptă să ajungă la intrare. „În acest context, jandarmii sunt dispuși în toată zona de desfășurare a evenimentului pentru a fluidiza grupurile de participanți și pentru a oferi îndrumări. Pe acestă cale, recomandăm celor prezenți să manifeste răbdare, să adopte un comportament civilizat și să respecte indicaţiile jandarmilor și regulile impuse de organizator.”

Deși așteptarea este lungă, oamenii se declară entuziasmați și emoționați de ocazia de a vedea altarul și lucrările din interiorul catedralei, aflată încă în proces de finalizare.

Cei aflați la coadă spun că merită efortul, considerând evenimentul o experiență spirituală importantă. Autoritățile îi îndeamnă pe vizitatori să se protejeze de frig, să rămână hidratați și să își planifice vizita cu răbdare, având în vedere timpul mare de așteptare.