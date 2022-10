Un poliţist din Olt este anchetat de superiori după ce a devenit suspect că făcea parte dintr-o reţea de hoţi de curent electric. Potrivit anchetatorilor care au făcut percheziţii inclusiv în casa angajatului MAI, gruparea monta contoare false de energie electrică.

În acest caz, 9 persoane au ajuns la audieri, iar trei au fost plasate sub control judiciar.

Ancheta organelor judiciare urmărește să identifice numărul contoarelor falsificate montate, precum și prejudiciul adus statului.

ocupau de montarea unor dispozitive, ce permitea folosirea telefoanelor care sunai direct.

Un clacul cate contoare ua montat și prejudiciul .

Polițistul are o vechime de 25 de ani în serviciu.

Cum procedau hoții de curent - metoda prin care scăpau de facturare

Hoții de curent electric montau dispozitive în contoarele de curent electric, pe care le puteau dirija prin telecomandă.

Astfel că se permitea consumul direct din rețea, fără ca energia să fie contorizată, deci nici facturată.

Polițistul anchetat are 51 de ani, lucrează în Caracal și are o experiență de 25 de ani. Acesta lucra în prezent în cadrul Departamentului de Criminalistică, potrivit Realitatea PLUS.