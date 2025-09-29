Cimitirul, deschis în 1904, a început să fie populat de familii nevoiașe în anii ’50. Astăzi, peste 10.000 de oameni își duc existența în acest spațiu macabru, transformându-l într-o comunitate aparte, conform presei străine. Între morminte se aud râsete de copii, se gătește în aer liber, iar animalele domestice mișună nestingherite.

Cimitirul din Filipine în care peste 10.000 de oameni își duc traiul / Sursa foto - Getty Images

Viață printre cripte

Pentru mulți dintre localnici, mormintele au devenit apartamente, iar cavourile – spații multifuncționale. Unele au fost adaptate în baruri improvizate sau „săli” de karaoke. Electricitatea este furată de la rețeaua stradală, iar apa potabilă provine din puțuri săpate chiar printre locurile de veci.

Copiii se joacă cu ce găsesc, inclusiv cu fragmente de oase, iar pentru unii adolescenți skateboardingul pe aleile cimitirului e o distracție zilnică.

Manila, metropola contrastelor

Capitala filipineză este unul dintre cele mai dens populate orașe din lume. Aproape jumătate dintre locuitori nu au acces la apă curată și trăiesc sub limita sărăciei. Lipsa spațiului și imposibilitatea de a-și cumpăra locuințe i-au împins pe cei mai vulnerabili să își găsească adăpost în cimitire.

Municipalitatea recunoaște că nu mai are date actualizate despre numărul celor care locuiesc printre morminte. Ultimele estimări oficiale, făcute în 2001, indicau peste 100.000 de familii sălășluind în gropile de gunoi și cimitirele orașului.

Cei care ocupă cavouri o fac, de multe ori, cu acordul rudelor celor înmormântați, promițând să aibă grijă de locul respectiv. Unii dintre ei chiar sunt plătiți pentru a păstra curățenia și a aprinde lumânări pentru sufletele celor trecuți în neființă.

Astfel, în ciuda condițiilor mizere și a contextului sinistru, cimitirul din Manila a devenit pentru mulți nu un loc al morții, ci singura șansă la un acoperiș deasupra capului.