Chiar dacă prețul total va rămâne la 847,61 lei/MWh, fără TVA, tariful plătit de utilizatori va crește, din prima zi a lunii octombrie, de la 349,78 lei/MWh la 466,19 lei/MWh, ambele fără TVA, scrie Tion.

În aceste condiții, pentru perioada noiembrie – martie, diferența la factură va fi de aproximativ 480 de lei pentru un apartament cu o cameră, de 700 de lei pentru unul cu două camere și de 960 de lei pentru unul cu trei camere”, estimează reprezentanții primăriei.

Argumentul primăriei conduse de Dominic Fritz a fost că, în ultimele trei sezoane, instituția a suportat prin subvenționare creșterile de preț generate de criza energetică, inflație și războiul din Ucraina, dar „această formulă nu mai poate fi susținută fără a afecta echilibrul financiar”.

