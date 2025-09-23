Facturile de încălzire sar în aer la Timișoara, orașul condus de „rezistul” Dominic Fritz. Oamenii vor plăti chiar și o mie de lei în plus

Primăria Timișoara susține că nu mai poate susține subvențiile
Pe lângă faptul că se confruntă cu scăderea severă a puterii de cumpărare, timișorenii vor fi loviți și de majorarea semnificativă a facturii de încălzire prin sistemul centralizat. La propunerea directă a primarului „rezist” Dominic Fritz, subvenția la încălzire a fost redusă, astfel încât partea pe care o plătesc oamenii crește cu peste 100 de lei/gigacalorie.

Chiar dacă prețul total va rămâne la 847,61 lei/MWh, fără TVA, tariful plătit de utilizatori va crește, din prima zi a lunii octombrie, de la 349,78 lei/MWh la 466,19 lei/MWh, ambele fără TVA, scrie Tion.

În aceste condiții, pentru perioada noiembrie – martie, diferența la factură va fi de aproximativ 480 de lei pentru un apartament cu o cameră, de 700 de lei pentru unul cu două camere și de 960 de lei pentru unul cu trei camere”, estimează reprezentanții primăriei.

Argumentul primăriei conduse de Dominic Fritz a fost că, în ultimele trei sezoane, instituția a suportat prin subvenționare creșterile de preț generate de criza energetică, inflație și războiul din Ucraina, dar „această formulă nu mai poate fi susținută fără a afecta echilibrul financiar”.

