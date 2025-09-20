Din octombrie, alimentele de bază ar putea costa semnificativ mai mult, odată cu eliminarea plafonării adaosului comercial. Măsura, aplicată până acum pentru 17 categorii de produse, a ținut în frâu prețurile la raft, dar urmează să fie retrasă. În prezent, un litru de ulei cu adaos plafonat costă între 7 și 10 lei, însă prețul ar putea crește rapid.

Prețurile alimentelor de bază, în pragul unei explozii după eliminarea plafonării

Din octombrie, românii ar putea plăti semnificativ mai mult pentru alimentele esențiale, odată cu retragerea măsurii de plafonare a adaosului comercial. Oficialii avertizează asupra unei inflații de până la 15%, iar puterea de cumpărare ar putea scădea cu 40% până la finalul anului.

Produs alimentar Gramaj / Cantitate Preț estimativ actual (lei) Riscuri după eliminare Pâine albă simplă 300–500 g 2.5 – 4.5 Creștere semnificativă Lapte de vacă 1 litru (1.5% grăsime) 6 – 8 Posibil +20–30% Brânză telemea de vacă vrac 25 – 35 / kg Preț instabil Iaurt simplu 200 g (3.5% grăsime) 2.5 – 4 Posibilă dublare Făină albă de grâu 1 kg 3 – 4.5 Creștere moderată Mălai 1 kg 3 – 5 Posibilă scumpire Ouă de găină (calibrul M) 10 bucăți 8 – 12 +10–15% estimat Ulei de floarea-soarelui până la 2 litri 7 – 10 / litru Poate depăși 12 lei Carne proaspătă de pui și porc vrac 18 – 30 / kg Creștere accelerată Legume și fructe proaspete vrac variabil Prețuri instabile Cartofi proaspeți albi vrac 2 – 3.5 / kg Posibilă dublare Zahăr alb tos până la 1 kg 4 – 6 +15–20% estimat Smântână 12% grăsime (200–400 g) 4 – 6 Posibilă scumpire Unt până la 250 g 8 – 12 Poate depăși 15 lei Magiun până la 350 g 6 – 9 Preț instabil

Surse: Realitatea PLUS, estimări de piață

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, avertizează că „eliminarea plafonării adaosului comercial va duce la o inflație până în luna decembrie de aproape 15%”. În paralel, retailerii au transmis un mesaj ferm după întâlnirea cu premierul: „Nu sunt de acord cu intervenția statului în economie”.

Pe de altă parte, Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Micilor Comercianți, explică: „Foarte multe produse au o componentă energetică foarte mare. Pâinea e coaptă în cuptoare electrice. Ai crescut prețul cu 50% la energie, ne așteptăm la o creștere a prețului pâinii”.

Potrivit estimărilor, până la finalul anului, puterea de cumpărare ar putea scădea cu 40%, afectând în special românii cu venituri mici.

În plus, unii analiști atrag atenția că plafonarea a avut și efecte secundare. Cel mai întâlnit fenomen a fost waterbed - salteaua cu apă, adică unii comercianți au scumpit alte produse pentru a compensa menținerea la un preț mai mic a celor plafonate.