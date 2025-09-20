Experții prognozează o toamnă grea pentru români: Prețurile vor crește cu 10% până la finalul anului, eliminarea plafonării ar fi lovitura fatală – CALCULE

Românii fac tot mai greu față cheltuielilor de zi cu zi

Românii de rând plătesc nota pentru dezmățul bugetar, iar prețurile au explodat după intrarea în vigoare a noilor taxe. Prognozele nu sunt deloc bune: până la finalul anului se estimează scumpiri de peste 10%. Alimentele pun cea mai mare presiune pe buget, iar Guvernul se joacă acum cu plafonarea. Facturile s-au dublat, pensiile au fost înghețate, iar puterea de cumpărare a scăzut, arată o analiză Realitatea Plus.

Din octombrie, alimentele de bază ar putea costa semnificativ mai mult, odată cu eliminarea plafonării adaosului comercial. Măsura, aplicată până acum pentru 17 categorii de produse, a ținut în frâu prețurile la raft, dar urmează să fie retrasă. În prezent, un litru de ulei cu adaos plafonat costă între 7 și 10 lei, însă prețul ar putea crește rapid.

Prețurile alimentelor de bază, în pragul unei explozii după eliminarea plafonării

Din octombrie, românii ar putea plăti semnificativ mai mult pentru alimentele esențiale, odată cu retragerea măsurii de plafonare a adaosului comercial. Oficialii avertizează asupra unei inflații de până la 15%, iar puterea de cumpărare ar putea scădea cu 40% până la finalul anului.

 

Produs alimentarGramaj / CantitatePreț estimativ actual (lei)Riscuri după eliminare
Pâine albă simplă300–500 g2.5 – 4.5Creștere semnificativă
Lapte de vacă1 litru (1.5% grăsime)6 – 8Posibil +20–30%
Brânză telemea de vacăvrac25 – 35 / kgPreț instabil
Iaurt simplu200 g (3.5% grăsime)2.5 – 4Posibilă dublare
Făină albă de grâu1 kg3 – 4.5Creștere moderată
Mălai1 kg3 – 5Posibilă scumpire
Ouă de găină (calibrul M)10 bucăți8 – 12+10–15% estimat
Ulei de floarea-soareluipână la 2 litri7 – 10 / litruPoate depăși 12 lei
Carne proaspătă de pui și porcvrac18 – 30 / kgCreștere accelerată
Legume și fructe proaspetevracvariabilPrețuri instabile
Cartofi proaspeți albivrac2 – 3.5 / kgPosibilă dublare
Zahăr alb tospână la 1 kg4 – 6+15–20% estimat
Smântână12% grăsime (200–400 g)4 – 6Posibilă scumpire
Untpână la 250 g8 – 12Poate depăși 15 lei
Magiunpână la 350 g6 – 9Preț instabil
 

Surse: Realitatea PLUS, estimări de piață

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, avertizează că „eliminarea plafonării adaosului comercial va duce la o inflație până în luna decembrie de aproape 15%”. În paralel, retailerii au transmis un mesaj ferm după întâlnirea cu premierul: „Nu sunt de acord cu intervenția statului în economie”.

Pe de altă parte, Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Micilor Comercianți, explică: „Foarte multe produse au o componentă energetică foarte mare. Pâinea e coaptă în cuptoare electrice. Ai crescut prețul cu 50% la energie, ne așteptăm la o creștere a prețului pâinii”.

Potrivit estimărilor, până la finalul anului, puterea de cumpărare ar putea scădea cu 40%, afectând în special românii cu venituri mici.

În plus, unii analiști atrag atenția că plafonarea a avut și efecte secundare. Cel mai întâlnit fenomen a fost waterbed - salteaua cu apă, adică unii comercianți au scumpit alte produse pentru a compensa menținerea la un preț mai mic a celor plafonate.