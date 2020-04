Donald Trump a afirmat că ideea introducerii gelului antibacterial în corp fusese doar o formă de sarcasm, conform Sky News. Președintele Statelor Unite fuseseră deja criticate de mulți medici, dar și de responsabili din companiile producătoare de dezinfectanți.

Donald Trump: I was being sarcastic about using disinfectant as a COVID-19 cure https://t.co/lmbgy2GKxK