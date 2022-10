Se împlinesc deja peste 10 zile de la accidentul în care a fost implicat fostul ministru al Justiției Monica Macovei.

Aceasta trebuia sa fie audiată, însă ancheta bate pasul pe loc, deși au trecut deja 10 zile de la accident.

În urma accidentului a fost deschis un dosar penal in rem, în care se fac cercetări pentru fapta de vătămare corporală din culpă.

Fostul ministru al Justiției va fi chemat la audieri după ce motociclistul va fi supus unei expertize medico-legale.

Bărbatul de 56 de ani, care conducea motocicleta, este în continuare în stare gravă, la ATI, cauză din care nu a putut fi audiat.

Deși Monica Macovei susține că bărbatul este cel care i-a lovit mașina, cercetarea de la fața locului a stabilit că aceasta a tăiat curba și a intrat pe contrasens.

Anchetatorii au stabilit că șoferul autoturismului - Monica Macovei este vinovat, pentru că avea viteză și l-a lovit pe motociclist, care circula regulamentar. Concluziile anchetatorilor se bazează pe locul de pe carosabil unde au fost identificate urmele de ulei de la baia de ulei a motorului, spart în timpul accidentului. Urmele de ulei, ca și cele de apă din vasul de expansiune se aflau doar pe sensul de mers al motociclistului, care venea dinspre Mangalia și se îndrepta către 2 Mai. Și nu pe sensul de mers pe care se afla mașina fostului ministru, așa cum a susținut aceasta. Anchetatorii ar fi stabilit că după „urmele de târâre”, autoturismul, cu roata spartă, a lovit parapetul metalic, situat tot pe contrasens, de unde a ajuns pe un spațiu verde. În sprijinul polițiștilor de la Serviciul Rutier din IPJ Constanța a fost adus și un expert autorizat, potrivit gandul.ro.

Declarațiile lui Macovei contrazic însă primele concluzii ale anchetatorilor. Aceasta susține că nu a pătruns pe contrasens și că motociclistul i-a lovit mașina.

„Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment in care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă. Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație”, a transmis Monica Macovei, pe 8 octombrie, într-un mesaj postat pe Facebook la scurt timp după accident.

Accidentul s-a produs în urmă cu 10 zile, iar motociclistul rănit, de 56 de ani, a fost dus urgent la spital. Starea sa s-a agravat după trei zile. Bărbatul a fost adus la Spitalul de Urgență Floreasca din Capitală cu elicopterul SMURD.

Poliţiştii rutieri au fost sesizaţi, sâmbătă, 8 octombrie, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 39, între municipiul Mangalia şi localitatea 2 Mai.

La locul evenimentului, poliția a chemat un expert care a formulat o concluzie preliminară. Se pare că fostul ministru al Justiției circula dinspre 2 Mai către Mangalia, a intrat într-o curbă și nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a intrat apoi pe contrasens, lovind frontal un motociclist.