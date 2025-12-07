„Numărul celor care au solicitat buletine de București în ultimele luni nu iese din cifrele cu care suntem obișnuiți”, a declarat Cătălin Giulescu, șeful DGEP. Mai mult, acesta a subliniat că media zilnică a fost chiar mai mică decât în alți ani, situându-se la aproximativ 750 de cereri pe zi.

Evoluția cererilor la nivel național

La nivel național, DGEP a înregistrat în luna august o medie de 13.000 de cereri pe zi, cifră care a scăzut în septembrie la 8.000. Spre jumătatea lunii octombrie, numărul solicitărilor a continuat să scadă, iar la începutul lunii decembrie aproximativ 7.000 de persoane și-au depus cererile pentru actul de identitate. Giulescu a explicat că valorile ridicate din timpul verii se datorează în mare parte perioadei de vacanță, când românii din diaspora revin în țară și își rezolvă situația documentelor. „Nu a fost o creștere deosebită, cu siguranță nu. Bucureștiul preia cam 8-10% din ceea ce preluăm la nivel național. Dar Bucureștiul nu depășește niciodată 900 de cereri pe zi. În ultima perioadă am fost la București la 750 de cereri pe zi”, a precizat șeful DGEP.

Reguli pentru exercitarea dreptului de vot

Cetățenii cu domiciliul în București și care au împlinit vârsta de 18 ani pot vota în sectorul unde sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau de reședință. Astfel:

dacă nu au altă reședință sau nu au depus cerere pentru viza de flotant, votează în sectorul de domiciliu;

dacă au reședință declarată, votează în sectorul/localitatea respectivă;

pe listele permanente, dacă au depus cerere la primărie cu 45 de zile înainte de scrutin (23 octombrie), dar doar dacă au obținut dovada reședinței cu 60 de zile înainte de alegeri.

Pentru alegătorii cu viză de flotant, regula este clară: aceștia pot vota în localitatea de reședință doar dacă și-au stabilit reședința cu cel puțin șase luni înainte de data alegerilor.

