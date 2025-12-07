Pentru această ediție, instituția a decis să majoreze fondul de câștiguri la principalele jocuri, oferind suplimentări consistente: 100.000 de lei la categoria I de la Loto 6/49, 50.000 de lei la Joker și 25.000 de lei la Loto 5/40. Extragerea numerelor câștigătoare a început după ora 18:35, iar interesul publicului a fost ridicat, mai ales datorită fondurilor record acumulate la Joker.

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 7 decembrie:

Loto 6/49: 23, 18, 41, 8, 25, 45

Noroc: 9 7 7 2 8 1 0

Joker: 37, 4, 18, 10, 5 + 14

Noroc Plus: 0 8 3 1 3 2

Loto 5/40: 15, 33, 40, 6, 3, 19

Super Noroc: 4 1 7 2 1 4

Reporturi impresionante la toate jocurile

Seara de Moș Nicolae a adus în atenția jucătorilor sume impresionante, care rămân în joc pentru următoarele extrageri:

Joker – report de peste 41,46 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 8,14 milioane de euro, unul dintre cele mai mari jackpoturi din ultimii ani.

Loto 6/49 – report la categoria I de peste 4,35 milioane de lei (aproximativ 855.000 de euro). Categoria Noroc asociată acestui joc adună și ea circa 4,33 milioane de lei.

Loto 5/40 – premiu la categoria I de peste 856.700 de lei (aproximativ 168.200 de euro), iar la categoria a II-a reportul depășește 38.000 de lei.

Noroc Plus – la prima categorie se află în joc peste 361.000 de lei.

Super Noroc – categoria I pune în joc mai mult de 88.000 de lei.

