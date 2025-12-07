Numerele câștigătoare la extragerea Loto de Moș Nicolae. Report colosal de peste 8,14 milioane de euro

Au fost extrase numerele câștigătoare pentru extragerea Loto
Au fost extrase numerele câștigătoare pentru extragerea Loto

Duminică, 7 decembrie 2025, Loteria Română a organizat Tragerile Speciale de Moș Nicolae, unul dintre cele mai urmărite momente ale anului pentru pasionații de jocuri loto.

Pentru această ediție, instituția a decis să majoreze fondul de câștiguri la principalele jocuri, oferind suplimentări consistente: 100.000 de lei la categoria I de la Loto 6/49, 50.000 de lei la Joker și 25.000 de lei la Loto 5/40. Extragerea numerelor câștigătoare a început după ora 18:35, iar interesul publicului a fost ridicat, mai ales datorită fondurilor record acumulate la Joker.

Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 7 decembrie:

  • Loto 6/49: 23, 18, 41, 8, 25, 45

  • Noroc: 9 7 7 2 8 1 0

  • Joker: 37, 4, 18, 10, 5 + 14

  • Noroc Plus: 0 8 3 1 3 2

  • Loto 5/40: 15, 33, 40, 6, 3, 19

  • Super Noroc: 4 1 7 2 1 4

Reporturi impresionante la toate jocurile

Seara de Moș Nicolae a adus în atenția jucătorilor sume impresionante, care rămân în joc pentru următoarele extrageri:

  • Joker – report de peste 41,46 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 8,14 milioane de euro, unul dintre cele mai mari jackpoturi din ultimii ani.

  • Loto 6/49 – report la categoria I de peste 4,35 milioane de lei (aproximativ 855.000 de euro). Categoria Noroc asociată acestui joc adună și ea circa 4,33 milioane de lei.

  • Loto 5/40 – premiu la categoria I de peste 856.700 de lei (aproximativ 168.200 de euro), iar la categoria a II-a reportul depășește 38.000 de lei.

  • Noroc Plus – la prima categorie se află în joc peste 361.000 de lei.

  • Super Noroc – categoria I pune în joc mai mult de 88.000 de lei.

A dat lovitura la Loto 6/49! Inginer din Arad, câștigătorul celui de-al doilea mare premiu din istoria Loteriei Române: peste 49 milioane lei!