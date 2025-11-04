Pentru cel de-al patrulea an consecutiv 24 de selecționate de liceu se înfruntă în cea mai spectaculoasă competiție organizată la nivel de București. Meciurile se desfășoară pe parcursul a aproape șase săptămâni, între 4 Noiembrie și 11 Decembrie.

Finala competiției va avea loc joi, 11 Decembrie, în cadrul sălii polivalente din incinta Campusului Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, începând cu ora 16:00.

Competiția a adunat la start de-alungul timpului acestora 40 de unități diferite. Câștigătorii edițiilor precedente au fost Colegiul Național „Aurel Vlaicu” (2017), Colegiul Național „Spiru Haret” (2018), Colegiul Național „Cantemir Vodă” (2022 și 2023) și Liceul Teoretic „Traian” (2024). Dintre cele 40 de unități participante până în prezent „Cantemir Vodă” și„Spiru Haret” au reușit să bifeze toate cele șase ediții de până acum.

„CUPA EDU este un parteneriat de succes cu Inspectoratul Școlar al MunicipiuluiBucurești. Ca partener organizator, am încurajat și vom susține constant educația fizicăși sportul în rândul elevilor. Credem cu tărie că sportul este o metodă eficientă de dezvoltare care contribuie esențial la formarea unor caractere puternice și echilibrate înrândul tinerilor”, declară Laurențiu Oprea, Inspector Școlar din cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Participanții CUPA EDU, Ediția 2025:

Liceul Teoretic „TRAIAN” (2024), Liceu P.S. „MIRCEA ELIADE”, Colegiul Național„CANTEMIR VODĂ” (2022&2023), Colegiul Naţional „GRIGORE MOISIL”, Colegiul Naţional „AUREL VLAICU” (2017), Colegiul Naţional de Informatică „TUDOR VIANU”, Colegiul Naţional „ION CREANGĂ”, Colegiul Naţional „GHEORGHE LAZĂR”, American International School of Bucharest (AISB), OLGA GUDYNN INT'L SCHOOL (OGIS), CAMBRIDGE SCHOOL OF BUCHAREST (CSB), Colegiul Național „ION NECULCE”, C.N.B. „GEORGE COŞBUC”, Colegiul Naţional „MATEI BASARAB”, Liceul Teoretic „GEORGE CĂLINESCU”, Colegiul Național „MIHAI VITEAZUL”, DEUTSCHE SCHULLE BUKAREST (DSBU), Colegiul Național „SPIRU HARET” (C. 2018), Colegiul Național „IULIA HAŞDEU”, L.T. „DRAGOMIR HURMUZESCU”, CN „EMIL RACOVITA”, Colegiul German „GOETHE”, L.T. „EUGEN LOVINESCU”, C.T. „PETRU MAIOR”