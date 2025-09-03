Încurajate de schimbările legislative adoptate în urmă cu un deceniu, în prezent 66 dintre cele 81 de provincii ale Turciei au medici certificați, care practică astfel de metode tradiționale în spitale, relatează Agerpres, care citează Ministerul turc al Sănătății.

Doctorul Erdal Dilekci, un specialist în medicină fizică și reabilitare, se numără printre sutele de medici turci care integrează medicina tradițională și cea complementară.

"Folosim aproximativ 15 metode diferite, printre care terapia cu ozon, proloterapia, acupunctura și terapia cu lipitori", a declarat medicul de la Spitalul Internațional Medicana. ȚEle sunt reglementate de Ministerul Sănătății și predate în cadrul programelor oficiale de certificare", a adăugat Dilekci.

El a subliniat că astfel de tratamente nu trebuie privite doar ca alternative la medicina modernă, ci sunt adeseori utilizate în combinație cu aceasta, în special pentru afecțiuni cronice precum fibromialgia, migrenele și durerile articulare.

Val de cereri: pacienți din Europa, Orientul Mijlociu și Asia Centrală, interesați de medicina tradițională

În Turcia, astfel de tratamente erau efectuate în mod tradițional de către practicanți non-medici, în afara spitalelor și a clinicilor. Dar în ultimii ani, terapiile străvechi sunt integrate din ce în ce mai mult în mediul spitalicesc, sub o supraveghere medicală reglementată.

Din 2014, Guvernul turc a stabilit reguli și programe de pregătire pentru a se asigura că doar medicii și stomatologii autorizați aplică astfel de proceduri sub supravegherea sa, astfel încât pacienții să evite infecțiile și accidentele cauzate de practicieni neautorizați și neigienici. În prezent, aceste tratamente - și supravegherea oficială - atrag pacienți din Europa, Orientul Mijlociu și Asia Centrală, a mai spus Dilekci.

Ce spune OMS

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recunoaște diversitatea și valoarea medicinii tradiționale, complementare și integrative în contribuția la sănătate, bunăstare, îngrijire centrată pe persoane și acoperire universală de sănătate, se menționează pe site-ul său oficial.

Atunci când sunt integrate în mod adecvat în sistemele naționale de sănătate, OMS a afirmat că astfel de practici tradiționale pot îmbunătăți rezultatele în materie de sănătate, iar OMS sprijină țările care le adoptă în mod sigur, eficient și pe baza celor mai recente dovezi științifice.