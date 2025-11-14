Specialiștii atrag atenția că imunizarea făcută la timp rămâne cea mai sigură formă de protecție, mai ales pentru copii, vârstnici și persoanele vulnerabile.

Românii se grăbesc să se imunizeze înainte de vârful gripei

Cabinetele medicilor de familie sunt tot mai aglomerate în aceste săptămâni. De la părinți cu copii mici până la vârstnici sau persoane cu afecțiuni cronice, tot mai mulți cer vaccinarea antigripală înainte ca vârful de îmbolnăviri să se instaleze în luna ianuarie.

Specialiștii explică faptul că vaccinul rămâne cea mai eficientă metodă de prevenire a formelor severe de boală, iar efectele se instalează după aproximativ două săptămâni. Pentru sezonul 2025–2026, recomandările OMS și ale Agenției Europene a Medicamentului includ o formulă trivalentă, adaptată tulpinilor care circulă cel mai frecvent în acest an.

Pe lângă riscul de complicații, medicii atrag atenția că vaccinarea este esențială pentru cei vulnerabili: copiii mici, vârstnicii și pacienții cu boli cronice. Pentru cei care nu pot fi vaccinați, imunizarea aparținătorilor creează un zid de protecție în jurul lor. Autoritățile sanitare încurajează populația să se imunizeze cât mai devreme, astfel încât sezonul gripal să fie gestionat cu riscuri minime.