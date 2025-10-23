Testele genetice pentru tratamentul cancerului

Deși diagnosticul este același, fiecare pacient este unic și răspunde într-un fel sau altul la terapie. Diferența o fac mutațiile genetice din ADN-ul celulelor canceroase. Testele genetice, realizate în urma prelevării unei mostre de țesut tumoral, ajută medicii să identifice acele modificări anormale produse la nivel celular și să recomande pacienților terapii țintite, cu efecte secundare mai puține.

Acest tip de tratament personalizat are multiple beneficii: crește șansele de răspuns la tratament, reduce riscul de efectele adverse inutile și evită administrarea altor terapii care, poate, nu ar da rezultatele așteptate sau care ar avea efecte secundare mult mai pronunțate.

Există mai multe tipuri de teste genetie și diferite metode prin care se pot realiza astfel de testări. Printre acestea se regăsesc și testele genetice prin imunohistochimie, metodă care permite identificarea prezenței anumitor proteine în celulele canceroase și ajută la clasifificarea tipului de cancer și la alegerea celui mai potrivit tip de tratament pentru cancer, pentru fiecare caz în parte.

Testarea genetică se poate realiza în diferite tipuri de cancer, precum cancerul de sân, pulmonar, de colon sau de ovar. În România, unele teste genetice pentru cancer sunt asigurate prin Programul Național de Oncologie, astfel încât pacienții să poată beneficia gratuit de aceste investigații esențiale. Tot mai multe centre medicale integrează aceste analize în protocoalele de diagnostic, pentru ca tratamentul să fie cât mai eficient și adaptat fiecărui caz în parte.

