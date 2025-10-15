Acest sistem a fost implementat cu succes de către doctorul Pătrașcu și la Spitalul Orășenesc Târgu Neamț, în perioada cât acesta a fost managerul unității sanitare.

"Cu siguranță este un sistem foarte important, în primul rând pentru justificarea financiară a salariilor angajaților. Cu siguranță dacă voi fi în continuare managerul spitalului, acest sistem se va implementa", a precizat managerul interimar al SJU Piatra-Neamț.

Acesta a explicat că în cele șase luni cât va dura interimatul său nu va reuși să pună în practică acest sistem dar că, dacă postul de manager va fi scos la concurs, va participa și dacă va câștiga, va implementa proiectul.

De-a lungul anilor, mai mulți manageri ai spitalului și-au exprimat intenția de a implementa pontajul pe bază de cartelă a salariaților dar proiectul s-a blocat de fiecare dată din cauza protestelor angajaților.

Doctorul Alexandru Pătrașcu a fost numit manager interimar al SJU Piatra-Neamț începând cu data de 13 octombrie, după demisia fostului manager.