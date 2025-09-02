"După încheierea pandemiei, în 2022, am trecut la etapa de conviețuire cu virusul SARS-CoV-2, conviețuire care nu este întotdeauna armonioasă. Am mai avut astfel de episoade, avem un episod, aș spune, destul de serios acum. Din fericire nu sunt elemente care să spună că este o agresivitate sporită, că ne așteptăm să avem un procent important de cazuri, cum a fost la \"valul Delta\". Cele mai multe sunt cazuri ușoare", a declarat, marți, pentru Agerpres, medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului \"Matei Balș\" din Capitală.

El a spus că există o presiune care a crescut pe spitalele de boli infecțioase și a opinat că o soluție ar fi aceea ca fiecare spital să vadă pacienți infectați cu acest virus.

"Există o presiune care a crescut destul de mult asupra spitalelor de boli infecțioase, în primul rând. Sunt persoane cu boli cronice, cei care au o anumită vârstă, să spunem peste 65 de ani, sunt copii mici, care pot să aibă nevoie de monitorizare, adică să fie internați și ai nevoie de locuri. Având nevoie de locuri, trebuie să faci niște circuite și este destul de complicat, de exemplu la Institutul \"Matei Balș\", în ultimele săptămâni, la copii dar și la adulți să găsești aceste locuri, să ai saloane dedicate. O soluție, din punctul meu de vedere, este ca fiecare spital să vadă pacienții cu infecție SARS-CoV-2", a explicat medicul.

Marinescu atrage atenția asupra faptului că numărul de infectări cu COVID-19 ar mai putea crește odată cu începerea noului an școlar, însă nu exponențial, fiind vorba despre o "conviețuire" cu virsusul, care presupune în cele mai multe cazuri forme ușoare, ca la o viroză.

"Cu atât mai mult cu cât începe școala și ar trebui să știm că lucrurile de igienă sunt importante, în momentul în care avem o simptomatologie e bine să nu trimitem copilul la școală că poate dă mai departe", a arătat medicul.

Explicațiile medicului vin în contextul în care 3.982 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19) au fost înregistrate în perioada 25 - 31 august, în creștere cu 3,4% față de săptămâna precedentă, conform celor mai noi informații transmise marți de INSP.

Rata pozitivității a fost de 14,4%, în creștere cu 16,2% față de săptămâna anterioară.