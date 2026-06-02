O pastilă experimentală oferă noi speranțe în lupta împotriva cancerului pancreatic

O pastilă experimentală dezvoltată de Revolution Medicines ar putea marca un moment de cotitură în tratamentul cancerului pancreatic, una dintre cele mai agresive și letale forme de cancer. Medicamentul, numit daraxonrasib, a demonstrat rezultate remarcabile într-un studiu clinic amplu, reușind să dubleze supraviețuirea pacienților comparativ cu chimioterapia standard.

La studiul prezentat în cadrul reuniunii anuale a American Society of Clinical Oncology (ASCO) au participat aproximativ 500 de pacienți cu cancer pancreatic avansat, la care tratamentele anterioare nu au avut succes, potrivit BBC . Rezultatele au arătat că daraxonrasib a redus riscul de deces cu 60% și a încetinit sau inversat evoluția tumorilor la aproape o treime dintre participanți, comparativ cu doar 10% în grupul tratat prin chimioterapie.

Specialiștii consideră că aceste rezultate sunt fără precedent în cazul pacienților cu boală avansată. Potrivit cercetătorilor, tratamentul nu doar că prelungește viața, ci poate îmbunătăți semnificativ și calitatea acesteia. Unii pacienți și-au reluat activități la care renunțaseră din cauza bolii, precum călătoriile sau practicarea sportului.

Daraxonrasib face parte dintr-o nouă generație de medicamente, denumite inhibitori RAS(ON), care țintesc mutațiile genetice responsabile de dezvoltarea și răspândirea multor tipuri de cancer. Deși tratamentul poate provoca efecte adverse precum erupții cutanate, greață sau inflamații ale cavității bucale, acestea sunt considerate în mare parte gestionabile.

Cancerul pancreatic rămâne una dintre cele mai dificile provocări din oncologie, cu rate de supraviețuire extrem de scăzute. În acest context, succesul obținut de daraxonrasib oferă o nouă speranță pacienților și medicilor, fiind considerat de mulți experți un posibil nou standard de tratament pentru această boală devastatoare.