Personalul medical care nu va urma aceste cursuri nu va mai putea lucra în secțiile de Anestezie-Terapie Intensivă (ATI) și nici nu se va putea angaja în astfel de unități.

Program național pentru reducerea infecțiilor asociate actului medical

Rogobete a anunțat și înființarea unui nou program la nivelul Ministerului Sănătății – Acțiuni prioritare pentru reducerea infecțiilor asociate activității medicale. Acesta va funcționa după modelul programelor deja existente pentru ATI sau AVC și va asigura o sursă de finanțare directă pentru spitalele din țară.

„Prin acest mecanism, unitățile sanitare care au secții de ATI vor primi fonduri dedicate pentru achiziția de dezinfectanți, materiale de protecție, consumabile și filtre HEPA. În acest fel reducem presiunea bugetară asupra spitalelor și garantăm un standard mai ridicat de siguranță în secțiile de terapie intensivă, inclusiv cele pentru nou-născuți”, a explicat ministrul.

Cursuri și atestate obligatorii

În urma discuțiilor cu reprezentanții Colegiului Medicilor și ai Societății Naționale de ATI, s-a stabilit ca, până la finalul anului, să fie implementat un modul de pregătire obligatoriu pentru asistente și infirmiere.

„Toate aceste cursuri se vor finaliza cu un atestat. Legislativ, vom introduce obligativitatea ca orice persoană, indiferent de gradul medical, care lucrează într-o secție ATI să parcurgă aceste module. În caz contrar, nu va putea rămâne în secție sau nu se va putea angaja”, a precizat Alexandru Rogobete.

Decizia vine în urma unor incidente grave, precum cel recent de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, care au readus în atenție riscul major al infecțiilor asociate actului medical. Noile măsuri urmăresc să reducă astfel de situații și să asigure condiții mai sigure pentru pacienți și personalul medical.