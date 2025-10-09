Ecografia mamară și mamografia au un rol foarte important în diagnosticarea precoce a unui cancer de sân. În cazul unei suspiciuni, medicul va recomanda investigații suplimentare. Odată stabilit diagnosticul, următorul pas este stadializarea bolii și identificarea markerilor tumorali necesari pentru personalizarea tratamentului. Tratamentul cancerului de sân este complex și poate include intervenție chirurgicală, radioterapie, chimioterapie, hormonoterapie, imunoterapie sau terapii țintite.

Cum poate fi identificat la timp cancerul de sân, ce implică screeningul acestei boli, dar și cum se stabilește diagnosticul și tipul de tratament, aflăm de la Conf. Dr. Dana Lucia Stănculeanu, medic primar oncologie medicală, medic specialist radioterapie, directorul medical al Centrului Oncologic SANADOR.

