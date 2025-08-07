Diagnosticul bolii de reflux gastroesofagian este stabilit pe baza simptomelor și în urma efectuării unei endoscopii digestive superioare, care permite identificarea unor eventuale modificări ale esofagului și dacă boala a dus la apariția complicațiilor. În funcție de rezultat, medicul gastroenterolog poate recomanda investigații suplimentare, precum monitorizarea prin pH-metrie sau tranzitul baritat. Odată diagnosticul stabilit, tratamentul poate include, în funcție de caz, schimbarea stilului de viață, o dietă fără alimente care produc aciditate gastrică, medicație sau chiar intervenție chirurgicală.

Ce este boala de reflux gastroesofagian, de ce apare, cum se manifestă, ce investigații sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului și ce implică tratamentul, aflăm de la Dr. Oana Dolofan, medic primar gastroenterologie la Centrul de excelență în endoscopia digestivă diagnostică și terapeutică SANADOR Floreasca.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.