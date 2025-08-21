Cel mai frecvent, boala arterială periferică se manifestă la nivelul membrelor inferioare prin dureri în timpul mersului, care se ameliorează în repaus. Dacă boala nu este diagnosticată la timp și nu este tratată corespunzător, pot apărea complicații severe, ce merg până la necroză și la amputația membrului afectat.

Tratamentul bolii arteriale periferice depinde de gradul de severitate și de starea generală a pacientului și merge de la modificarea stilului de viață și medicație până la intervenții de revascularizare, pentru ameliorarea simptomelor, redarea funcționalității membrelor afectate și îmbunătățirea calității vieții. Revascularizarea poate fi realizată prin intervenții de chirurgie vasculară, proceduri de cardiologie intervențională sau prin proceduri hibrid, care îmbină cele două metode.

Ce este boala arterială periferică, de ce apare, cum se manifestă și ce opțiuni de tratament există, aflăm de la Dr. Sorin Băilă, medic primar chirurgie vasculară la Spitalul Clinic SANADOR.

