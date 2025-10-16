Medici care fac minuni. Afecțiuni care pot cauza durere severă de spate

Medici care fac minuni. Afecțiuni care pot cauza durere severă de spate

Hernia de disc lombară și stenoza de canal lombar sunt afecțiuni degenerative ale coloanei vertebrale lombare și două cauze importante pentru durerea de spate. Aceste afecțiuni pot avea un impact semnificativ asupra calității vieții și de aceea este foarte important ca persoanele cu dureri de spate să se adreseze medicului pentru stabilirea diagnosticului. În acest mod pot fi prevenite eventuale complicații, precum pareza sau paralizia unuia sau a ambelor picioare.

În stadiile incipiente, medicul recomandă de obicei tratament conservator. În cazurile severe, însă, tratamentul indicat este cel neurochirurgical. Modern, intervențiile chirurgicale sunt realizate cât mai puțin invaziv, prin tehnici de microchirurgie, cu ajutorul microscopului operator. Astfel, inciziile sunt de mici dimensiuni, riscul de complicații redus, recuperarea rapidă și spitalizarea de scurtă durată.

Cum se realizează tratamentul pentru hernia de disc lombară și stenoza de canal lombar severe, ce tehnici sunt utilizate, dar și ce sunt cele două afecțiuni ale coloanei vertebrale, aflăm de la Dr. Dan Răzvan Benția, medic primar neurochirurgie la Spitalul Clinic SANADOR.

