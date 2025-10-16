În stadiile incipiente, medicul recomandă de obicei tratament conservator. În cazurile severe, însă, tratamentul indicat este cel neurochirurgical. Modern, intervențiile chirurgicale sunt realizate cât mai puțin invaziv, prin tehnici de microchirurgie, cu ajutorul microscopului operator. Astfel, inciziile sunt de mici dimensiuni, riscul de complicații redus, recuperarea rapidă și spitalizarea de scurtă durată.

Cum se realizează tratamentul pentru hernia de disc lombară și stenoza de canal lombar severe, ce tehnici sunt utilizate, dar și ce sunt cele două afecțiuni ale coloanei vertebrale, aflăm de la Dr. Dan Răzvan Benția, medic primar neurochirurgie la Spitalul Clinic SANADOR.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.