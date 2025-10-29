Accidentul vascular cerebral ischemic este cel mai frecvent și se produce atunci când un vas de sânge este blocat de un cheag. Simptomele pot include amorțirea bruscă a feței sau a membrelor, dificultăți de vorbire și pierderea echilibrului.

Recunoașterea rapidă a acestor semne și prezentarea imediată la spital pot salva viața pacientului și pot reduce riscul de invaliditate. Tratamentul trebuie instituit cât mai devreme, iar prevenția prin controlul tensiunii arteriale, al glicemiei și al colesterolului este la fel de importantă.

Ai grijă de tine!

