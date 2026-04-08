Înțelegerea legăturii dintre stres și corpul tău te poate ajuta să gestionezi mai bine această presiune și să reduci riscurile pe termen lung.

Ce se întâmplă în corp când ești stresat

Când te confrunți cu stres, corpul tău activează așa-numita reacție „fight or flight” (luptă sau fugi). Aceasta implică:

eliberarea de hormoni precum cortizol și adrenalină

creșterea ritmului cardiac și a tensiunii arteriale

redirecționarea energiei către mușchi și organe vitale

Acest răspuns este util pe termen scurt, dar dacă este activat constant, poate afecta negativ organismul.

Efectele stresului cronic asupra sănătății fizice

Sistem cardiovascular

Crește riscul de hipertensiune arterială

Poate favoriza bolile de inimă și accidentele vasculare cerebrale

Pulsul rapid și presiunea constant crescută obosesc inima

Sistemul digestiv

Poate provoca indigestie, balonare sau reflux gastric

Afectează absorbția nutrienților

Crește riscul de ulcere sau de sindrom de colon iritabil

Sistemul imunitar

Cortizolul în exces poate slăbi imunitatea

Crește susceptibilitatea la răceli și infecții

Încetinește recuperarea după boli sau leziuni

Sistemul musculoscheletic

Mușchii rămân tensionați → dureri de spate, gât și umeri

Tensiunea prelungită poate duce la dureri cronice și oboseală musculară

Sistemul hormonal

Dezechilibre hormonale care afectează somnul, apetitul și starea de spirit

Poate influența menstruația și fertilitatea la femei

Alte efecte fizice frecvente

Dureri de cap și migrene

Tremur sau palpitații

Tulburări ale somnului și oboseală cronică

Cum să reduci efectele stresului asupra corpului

Nu putem elimina complet stresul, dar îl putem gestiona eficient pentru a proteja sănătatea.

Exerciții fizice regulate

Mișcarea ajută la reducerea cortizolului și eliberează endorfine, hormonii fericirii.

Tehnici de relaxare

Respirație profundă

Meditație sau mindfulness

Yoga sau stretching

Acestea reduc tensiunea musculară și normalizează ritmul cardiac.

Somn de calitate

Un somn suficient și regulat ajută corpul să se refacă și să mențină un sistem imunitar puternic.

Alimentație echilibrată

Alimente bogate în vitamine, minerale și antioxidanți ajută corpul să facă față mai bine stresului.

Pauze regulate și timp pentru tine

Fiecare zi ar trebui să includă momente de liniște și relaxare, chiar și câteva minute de respirație sau plimbare.

Stresul cronic nu este doar o problemă mentală — afectează direct inima, sistemul digestiv, imunitatea și mușchii. Recunoașterea semnelor de stres și adoptarea unor metode realiste de gestionare a lui poate preveni problemele de sănătate pe termen lung.

Chiar și pași mici — câteva minute de respirație, o plimbare scurtă, un somn bun — pot face diferența între un corp epuizat și unul sănătos.