Pentru a primi un tratament corect și pentru a evita complicațiile, este important să fie depistată cauza durerii. Printre cauze se numără: suprasolicitarea sau mișcările repetitive, inflamația tendoanelor (tendinită), ruptura de mușchi sau de cartilaj, leziuni ale nervilor, traumatisme prin lovituri sau căderi, luxația și fractura. Durere de umăr poate apărea și în afecțiuni precum artrita, osteoartrita sau artrita reumatoidă.

Uneori durerea resimțită la umăr nu provine din articulație, ci este durere referită, cel mai frecvent de la afecțiuni care irită diafragmul sau de la vezica biliară, de obicei în umărul drept. Boala hepatică simplă rar provoacă durere izolată la umăr. O durere intensă în umărul și brațul stâng, însoțită de dificultăți de respirație, transpirații sau greață, poate fi semn de infarct miocardic și necesită prezentarea de urgență la medic.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.