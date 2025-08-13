Ce este testul Sudoscan

Cu ajutorul unui test Sudoscan, pot fi depistate anomalii ale sistemului nervos autonom și este verificată starea nervilor periferici. Medicul poate recomanda efectuarea testului pentru depistarea prediabetului sau a sindromului metabolic. Pe baza rezultatelor, pacientul își poate îmbunătăți starea nervilor periferici prin schimbarea stilului de viață, precum practicarea exercițiilor fizice. De asemenea, testul poate fi indicat și în urmărirea persoanelor cu diabet zaharat sau cu boală Parkinson. Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.