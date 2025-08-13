Ce este testul Sudoscan

Testarea SUDOSCAN/ Captură foto sanador.ro
Testul Sudoscan este o investigație medicală neinvazivă recomandată pentru evaluarea funcției glandelor sudoripare, la nivelul pielii palmelor și tălpilor. Activitatea acestor glande este reglată de sistemul nervos vegetativ sau autonom, la fel ca tensiunea arterială, pulsul, digestia și alte funcții.

Cu ajutorul unui test Sudoscan, pot fi depistate anomalii ale sistemului nervos autonom și este verificată starea nervilor periferici. Medicul poate recomanda efectuarea testului pentru depistarea prediabetului sau a sindromului metabolic. Pe baza rezultatelor, pacientul își poate îmbunătăți starea nervilor periferici prin schimbarea stilului de viață, precum practicarea exercițiilor fizice. De asemenea, testul poate fi indicat și în urmărirea persoanelor cu diabet zaharat sau cu boală Parkinson. Ai grijă de tine!

