Cazurile noi de COVID-19, în scădere cu peste 35% în ultima săptămână

Numărul de infectări cu virusul SARS-CoV-2 continuă să scadă în România
Numărul de infectări cu virusul SARS-CoV-2 continuă să scadă în România

Numărul de infectări cu virusul SARS-CoV-2 continuă să scadă în România. În perioada 3 – 9 noiembrie, au fost înregistrate 259 de cazuri noi de COVID-19, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP). Scăderea este semnificativă, de 35,3%, în comparație cu săptămâna precedentă.

Dintre noile cazuri confirmate, 72 reprezintă reinfectări. Acestea au fost depistate la persoane care au primit un test pozitiv la cel puțin 90 de zile de la o infectare anterioară, conform metodologiei stabilite de autorități.

În aceeași perioadă, au fost raportate două decese asociate COVID-19. Persoanele care și-au pierdut viața sufereau de comorbidități, un factor de risc important în evoluția bolii.

Testare limitată, dar și pozitivitate mai redusă

La nivel național, au fost procesate 334 de teste RT-PCR și 7.284 de teste rapide antigenice, totalizând peste 7.600 de teste într-o săptămână. Rata de pozitivitate a fost de 3,4%, ceea ce reprezintă o diminuare cu 1,8% față de intervalul anterior.

Scăderea continuă a numărului de cazuri arată o evoluție favorabilă, însă autoritățile sanitare subliniază că virusul nu a dispărut complet și recomandă în continuare prudență, în special persoanelor vulnerabile și celor cu boli cronice.