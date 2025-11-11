Dintre noile cazuri confirmate, 72 reprezintă reinfectări. Acestea au fost depistate la persoane care au primit un test pozitiv la cel puțin 90 de zile de la o infectare anterioară, conform metodologiei stabilite de autorități.

În aceeași perioadă, au fost raportate două decese asociate COVID-19. Persoanele care și-au pierdut viața sufereau de comorbidități, un factor de risc important în evoluția bolii.

Testare limitată, dar și pozitivitate mai redusă

La nivel național, au fost procesate 334 de teste RT-PCR și 7.284 de teste rapide antigenice, totalizând peste 7.600 de teste într-o săptămână. Rata de pozitivitate a fost de 3,4%, ceea ce reprezintă o diminuare cu 1,8% față de intervalul anterior.

Scăderea continuă a numărului de cazuri arată o evoluție favorabilă, însă autoritățile sanitare subliniază că virusul nu a dispărut complet și recomandă în continuare prudență, în special persoanelor vulnerabile și celor cu boli cronice.