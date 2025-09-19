Riscurile consumului excesiv

Un aport prea mare de sodiu crește semnificativ riscul de hipertensiune arterială, afecțiune care nu prezintă simptome evidente, dar care poate duce la infarct sau accident vascular cerebral. Potrivit NHS, adulții nu ar trebui să depășească 6 grame de sare pe zi – echivalentul unei lingurițe rase, incluzând atât sarea adăugată, cât și pe cea ascunsă în alimente.

Un studiu publicat pe platforma PMC a analizat 765 de tipuri de tăiței instant provenite din 10 țări. Cele mai multe produse au provenit din China (283, adică 37% din total), urmată de Marea Britanie (18%), Noua Zeelandă (11%) și Australia (8%). La polul opus, Indonezia și Costa Rica au înregistrat cele mai puține sortimente.

Rezultatele au arătat că nivelurile de sodiu sunt alarmant de ridicate, indiferent de brand sau țară. „Tăițeii instant reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, dat fiind costul redus, popularitatea și accesibilitatea lor”, au subliniat cercetătorii.

Un alt raport, publicat în British Medical Journal, a examinat tăițeii vânduți în Malaezia și a constatat că:

doar 62% dintre produse afișau conținutul de sare pe etichetă,

90% depășeau aportul zilnic recomandat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Experții cer guvernelor și industriei alimentare să stabilească „obiective clare” pentru reducerea cantității de sodiu din tăițeii instant și alte alimente ultraprocesate. Fără astfel de măsuri, avertizează specialiștii, incidența bolilor cardiovasculare va continua să crească la nivel global.