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20:55 - Elena Udrea dă cărțile pe față la "100%", cu Laurențiu Botin.
Publicat25 sept. 2026, 18:21
SursăRealitate Plus
Elena Udrea dă 100% cărțile pe față. Vedeți adevărul gol‑goluț, în această seară, de la ora 20.55. Cine a dat ordinul numirii lui Siegfried Vasile Mureșan și cine a girat pactul?
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