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20:55 - Elena Udrea dă cărțile pe față la "100%", cu Laurențiu Botin.

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Scris deRealitatea.NET
Publicat25 sept. 2026, 18:21
SursăRealitate Plus

Elena Udrea dă 100% cărțile pe față. Vedeți adevărul gol‑goluț, în această seară, de la ora 20.55. Cine a dat ordinul numirii lui Siegfried Vasile Mureșan și cine a girat pactul?

Ce s-a oferit la schimb și ce jocuri se fac pentru preluarea puterii? Cum a apărut premierul lui «Mesia» din «spuma mării»?

Cum au fost banii duși cu sacoșa la partid înainte de alegeri și care au fost influențele ascunse?

În această seară, Elena Udrea arată documentele tupeului. Cum vrea să ne bage în cea mai gravă austeritate și cum ne minte pe față cu programul de guvernare Bolojan 2. Vedeți documentul, în direct, la 100%, cu Laurențiu Botin.

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