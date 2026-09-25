20:55 - Elena Udrea dă cărțile pe față la "100%", cu Laurențiu Botin.

Publicat 25 sept. 2026, 18:21 Sursă Realitate Plus

Elena Udrea dă 100% cărțile pe față. Vedeți adevărul gol‑goluț, în această seară, de la ora 20.55. Cine a dat ordinul numirii lui Siegfried Vasile Mureșan și cine a girat pactul?

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