Șeful statului a explicat că nivelul scăzut de cunoaștere financiară afectează direct economia și bunăstarea oamenilor, pentru că influențează atât comportamentul individual, cât și politicile publice.

„O lipsă de cunoaștere financiară a societății a dus politicianul în decizii nesănătoase pentru economia românească, deci pentru prosperitatea colectivă. În al doilea rând, o societate cu o educație financiară sănătoasă va avea mai mult antreprenoriat și fără antreprenoriat economia scârțâie și o societate cu o educație financiară sănătoasă va avea, și asta este una din problemele pe care noi le avem în economie, nu avem suficient capital, va avea un apetit pentru a duce capitalul către zona privată a economiei unde este nevoie de acel capital”, a declarat Nicușor Dan.

Avertisment despre dezinformare

Nicușor Dan a atras atenția și asupra fenomenului dezinformării, pe care l-a descris ca fiind un „război informațional” prezent în viața de zi cu zi, inclusiv în mediul online. Acesta a dat exemplul reclamelor false care promit câștiguri rapide și mari, explicând că o persoană cu educație financiară ar recunoaște imediat astfel de capcane.

„Ultimul lucru, noi trăim și spun asta a fiecărui corp profesional cu care mă întâlnesc, noi trăim un război informațional, da? E o certitudine. Pe care îl vedem la toate nivelurile, inclusiv la reclame internet în care domnul guvernator vă invită să false reclame, ca să fie foarte clar. Către domnul guvernator vă invită să investiți ca să aveți profit de 300%. Cine are o educație financiară va ști că nu există profit de 300%”, a mai spus oficialul.

Apel către specialiști: să combată informațiile false

Președintele a vorbit și despre rolul specialiștilor în combaterea dezinformării, inclusiv în spații unde, în mod tradițional, aceștia nu sunt foarte activi. El a spus că este important ca oamenii credibili să fie prezenți inclusiv pe platforme precum rețelele sociale, pentru a explica și corecta informațiile greșite.

„Dar alte aspecte vizează însăși încrederea oamenilor în democrație și încearcă să-i ducă către modele autoritare. Și asta e o chestiune extrem de serioasă. De aceea am fost foarte bucuros și onorat când am fost invitat să vin la această reuniune, pentru că este nevoie, inclusiv în zone în care un profesionist de principiu spune că n-are ce să caute, cum ar fi TikTok-ul, e nevoie ca oameni cu credibilitatea lor profesională să intre și să demaște impostura din aceste zone. Pentru că altfel o parte întreagă a societății noastre se duce într-o direcție total, total nesănătoasă. Asta am avut de spus”, a punctat șeful statului.