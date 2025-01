O parte dintre protestatarii care s-au adunat pentru a sasea zi consecutiv in centrul Capitalei a ramas in Piata Victoriei, in timp ce alte citeva sute de persoane au plecat de la Piata Victoriei catre Palatul Cotroceni.

"Luptam, lupta, luptam si castigam", au scandat cei aproximativ 200 de oameni plecati din Piatal Victoriei catre Palatul Cotreoceni. Ei il considera vinovat pe presedintele Klaus Iohannis pentru anularea alegerilor prezidentiale.

Oamenii au scandat, de asemenea, "Libertate!".

Jandarmii i-au insotit pe tot parcursul marsului si s-au asigurat ca ordinea publica este respectata, fara ca nimeni sa fie ranit.

Oamenii urmeaza sa se intoarca din marsul de la Palatul Cotroceni inapoi catre Piata Victoriei, unde au anuntat ca vor protesta atata timp cat va fi nevoie.