În ultimii trei ani, cifrele oferite de Înalta Curte de Casație sunt unele înfiorătoare: peste 8600 de mandate de supraveghere au fost emise.

55.000 de persoane au fost urmărite de autorități

Potrivit jurnaliștilor de la Gândul, totul s-ar fi petrecut la cererea structurilor de informații, ar fi trecut prin Procurorul General al României și ar fi fost aprobat de Curtea Supremă de Justiție din România.

Tot jurnaliștii au transmis că, din ziua alegerilor prezidențiale și până în ziua trimiterii în judecată a dosarului lui Călin Georgescu, statul român ar fi pus în executare nu mai puțin de 2850 de mandate de securitate națională.