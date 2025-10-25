Nicușor Dan a vorbit despre anularea alegerilor din România și spune că vine cu dovezi: „În scurt timp, voi prezenta public concluziile!”

Președintele Nicușor Dan a anunțat că, în scurt timp, va vorbi despre anularea alegerilor în fața publicului, așa cum a promis în nenumărate rânduri. De asemenea, spune șeful statului, acesta va veni inclusiv cu dovezi. 

Nicușor Dan: „Am interacționat cu Serviciile și am pus întrebări!”

„ - Având în vedere anularea alegerilor și ingerințele străine în România, care sunt concret măsurile pe care le-ați luat pentru a vedea dacă serviciile secrete funcționează în interes strict național? 

 - O întrebare foarte bună.

Ce pot să vă spun este că am interacționat cu Serviciile în această perioadă și am pus foarte multe întrebări și despre funcționarea lor generală și despre momentul noiembrie 2024 și că, într-un interval de timp destul de scurt din momentul acesta, o să prezint public așa cum am promis concluziile mele.”, a anunțat Nicușor Dan.

 