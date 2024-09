Zelenski a descris cum, după ce au ajuns la un acord cu Putin, au început atacurile pe linia de contact. „Am fost de acord cu Putin, dar după un timp, au început să ne omoare pe linia de contact”, a declarat Zelenski. Potrivit acestuia, Putin a utilizat acordurile de încetare a focului ca pe o strategie pentru a se pregăti pentru invadarea Ucrainei.

În cadrul forumului internațional Ambrosetti din Italia, Zelenski a caracterizat acordurile de la Minsk ca fiind o capcană. „Acordul de la Minsk a fost o capcană, iar, din păcate, o parte a Europei a susținut această capcană a Rusiei. Acordul este cel mai rău lucru posibil, un conflict înghețat care a permis Rusiei să se pregătească pentru agresiune”, a spus Zelenski.

El a adăugat că, deși acordurile de la Minsk sunt încă în vigoare, situația Ucrainei este incertă nu doar pentru cetățeni, dar și pentru investitori. „Ce fel de investitor ar veni în Ucraina, având în vedere incertitudinea privind viitorul țării? Lipsa unui sprijin 100% din partea Europei și a lumii, precum și neînțelegerea completă a intențiilor Rusiei, contribuie la această incertitudine”, a explicat Zelenski.

Mărturisirile făcute de Volodimir Zelenski

Zelenski a continuat să explice că Rusia a creat un conflict înghețat, dezvoltându-și industria și pregătindu-se pentru o invazie pe scară largă, în cazul în care Ucraina ar alege să urmeze un parcurs independent și european.

„Am încercat să aplicăm acordurile de la Minsk, dar acestea nu sunt garanții reale de securitate. Am încercat să implementez ceea ce ar trebui să facă un președinte și am participat la întâlniri în formatul Normandia, alături de Germania, Franța, Rusia și Ucraina. Am convenit împreună asupra unui armistițiu, dar, în scurt timp, au început să ne atace din nou. L-am contactat pe Putin, i-am spus că am convenit asupra unui armistițiu și el a răspuns că se va rezolva. Timpul a trecut și atacurile au continuat”, a povestit Zelenski.

Pe 22 februarie 2022, înainte de declanșarea invaziei rusești pe scară largă, Putin a declarat că acordurile de la Minsk nu mai sunt valabile, deoarece Rusia a recunoscut independența entităților „DPR/LPR” din estul Ucrainei.