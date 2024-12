"Cred ca important pentru toate partidele din Romania - dar mai ales pentru partidele mari, care au echipe in teritoriu - este sa inteleaga din mesajul cetatenilor ceva; sa inteleaga ca a trecut timpul luptelor sterile pe nonsubiecte si ca e un moment in care ar trebui sa hotareasca cine conduce fiecare partid; care sunt echipele de conducere, sa se stranga in jurul acelei conduceri, sa mearga pe niste linii foarte clare. Nu mai merge aici jocul asta de glezna in care incerci sa jonglezi si in tabara aceea si in tabara aceea; sa incerci sa te afli undeva la mijloc, sa multumesti pe toata lumea. Este foarte clara divizarea, si nu numai la noi. Se intampla peste tot, din SUA pana in India. Esista o astfel de divizare in fiecare societate, fiecare parte din societate se simte superioara, se crede solutia pentru orice problema. In mod normal acest joc il poti face cand esti presedinte, cand trebuie sa reprezinti toti cetatenii. Ca partid politic trebuie sa iti alegi o linie foarte clara pe care sa mergi, pe care sa te lupti in fata electoratului cu celelalte partide", a explicat luni sociologul, la Realitatea PLUS.